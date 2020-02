INTOX ou INTOX - ENQUÊTE EXCLUSIVE : pourquoi tant de jeux ont-ils subitement été reportés ?

The Last of Us: Part II, Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, et bien d'autres encore : de nombreuses productions, attendues entre janvier et mai 2020, ont été repoussées, certains de quelques semaines, d'autres de plusieurs mois, voire pour certains à des dates indéterminées. Une véritable hécatombe sur laquelle l'équipe de GAMERGEN.COM se devait d'enquêter.

Nous avons cherché. Nous avons interrogé de nombreux témoins. Nous avons rassemblé des preuves. Nous avons émis d'innombrables hypothèses. Et une chose nous a frappés : au milieu de tous ces reports, un jeu avait été épargné. Le titre en question ? Animal Crossing: New Horizons. Nous avions une piste.

Nous nous sommes rendus sur l'île de Nook Inc. afin de continuer notre enquête. Nous comptions interroger les vacanciers, mais s'agissant d'une île déserte, nous n'avons trouvé personne. Alors que nous nous préparions à repartir bredouilles, quelque chose a attiré notre regard : une tente, faisant office de Bureau des résidents, se trouvait au centre de l'île. Nous avons fouillé et trouvé des chèques destinés à Square Enix, Naughty Dog, Ubisoft ou encore CD Projekt RED. Ceux-ci étaient signés Tom Nook. Nous avions notre raton !

Nous avons retrouvé le gérant de Nook Inc et lui avons fait cracher le morceau :

Bien sûr que c'est moi. Mais qu'auriez-vous fait à ma place ? Je me préparais à lancer un nouveau programme de vacances, une formule Évasion Île Déserte. Mais qu'est-ce que j'apprends, alors que le lancement est imminent ? D'autres sociétés proposent plein de programmes de voyage. Midgar, Night City, Seattle, Londres... Et avec plein d'activités en plus ! J'étais inquiet pour ma petite entreprise, pour ce grand projet. Alors j'ai décidé d'agir : j'ai contacté les développeurs, je leur ai demandé de reporter leurs projets contre clochettes sonnantes et trébuchantes. Ils ont accepté. Dès lors, les voyageurs n'auront plus d'autre choix que de venir sur mon île à cette période de l'année. Je garde un certain monopole sur les destinations de vacances.