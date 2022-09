Isonzo : le successeur de Verdun et Tannenberg se lance en vidéo

M2H et Blackmill Games ont déjà séduit les joueurs avec Verdun et Tannenberg, deux jeux de tir à la première personne nous ramenant à la Première Guerre mondiale, sur les fronts de l'Ouest et de l'Est. Mais cette fois, direction l'Italie avec Isonzo, nouvel opus qui se lance aujourd'hui en vidéo :

Isonzo propose de rejoindre le Royaume d'Italie ou l'Empire austro-hongrois et de s'affronter dans les montagnes des Alpes ainsi que près de la vallée d'Isonzo. Les joueurs pourront se lancer dans le mode Offensive avec des batailles en haute altitude reconstituant de véritables affrontements. En plus de cela, les développeurs proposent le Pack Avanti Savoia avec les uniformes Maggiore General et Generalmajor, ainsi que des cosmétiques faciaux. Un pack disponible uniquement pendant la première semaine de lancement du jeu.

Isonzo est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 29,99 € sur Amazon dans son Italian Front Deluxe Edition.

