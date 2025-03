RoadCraft : une amusante vidéo de gameplay pour le successeur de MudRunner et SnowRunner

Après MudRunner, SnowRunner et Expeditions: A MudRunner Game, Saber Interactive continue de développer des jeux de conduite sur des terrains accidentés et lancera prochainement RoadCraft, dévoilé l'été dernier. Lors du dernier Steam Néo Fest, une démo était disponible sur PC et a attiré pas mal de joueurs, l'éditeur Focus Entertainment a voulu marquer le coup avec une nouvelle bande-annonce :

Ce sont plus de 350 000 joueurs qui ont essayé RoadCraft sur PC, faisant d'elle la troisième démo la plus populaire de ce Steam Néo Fest. Si vous l'aviez loupé, vous pouvez tester la version d'essai jusqu'au 20 mars prochain, 18h00. Après quoi il faudra patienter jusqu'au lancement de la version finale. Pour rappel, RoadCraft proposera un vaste terrain de jeu bac à sable, ainsi qu'une physique et des graphismes réalistes.

Les précommandes permettent d'obtenir en bonus l'Aramatsu Bowhead 30T, tandis que la Rebuild Edition inclura deux nouvelles cartes, de nouveaux contrats et véhicules, de nouvelles activités et l'Invictus Type A. La date de sortie de RoadCraft est fixée au 20 mai 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 35,99 € sur Amazon, Fnac et Gamesplanet.