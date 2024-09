James Earl Jones : Dark Vador, Mufasa, Thulsa Doom, le comédien à la voix emblématique nous a quittés

Les fans de Star Wars sont en deuil ce matin en apprenant le décès, hier, de James Earl Jones. L'acteur américain nous a quittés à l'âge de 93 ans et laissera derrière lui une carrière impressionnante, même si tout le monde retiendra que James Earl Jones était la voix de Dark Vador, le grand méchant de la saga de George Lucas. À l'écran, c'était David Prowse sous le costume, qui lui aussi nous a quittés en 2020.

Résumer la carrière de James Earl Jones à Dark Vador serait quand même réducteur, l'acteur s'est fait remarquer en 1971 avec L'Insurgé, lui permettant d'obtenir le Golden Globe de la révélation masculine de l'année. En plus de prêter sa voix au célèbre Seigneur Sith dans les Star Wars, James Earl Jones a montré son visage et tout son talent dans des films comme L'Exorciste 2 : L'Hérétique, Un prince à New York, À la poursuite d'Octobre rouge et surtout dans Conan le Barbare, son rôle de Thulsa Doom étant bien plus intéressant que celui d'Arnold Schwarzenegger.

Tout une génération le connaît également grâce à son rôle de Mufasa dans le film d'animation Le Roi Lion, rôle qu'il reprendra dans sa suite, mais également dans le reboot de 2019. Sa voix s'est récemment fait entendre dans la série Obi-Wan Kenobi, son dernier exploit avant de prendre un repos bien mérité. Les joueurs ont également pu voir sa tête dans Command and Conquer : Soleil de Tiberium, il campait le Général James Solomon, aux côtés de Michael Biehn.

Deadline rapporte cette triste nouvelle, précisant que c'est l'un des rares artistes à avoir remporté l'EGOT : un Emmy Award (pour la série Gabriel Bird), un Grammy Award (pour l'album The Christmas Miracle of Jonathan Toomey), un Oscar (d'Honneur) et un Tony Award (pour la pièce L'Insurgé).

C'est un grand acteur et une voix emblématique qui nous quitte, nos pensées vont évidemment à sa famille, ses amis et ses proches.