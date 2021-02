Japan Fighting Game Publishers Roundtable : une deuxième édition réunissant les grands noms du versus fighting japonais annoncée

Les amateurs de jeux de combat en tout genre ont de quoi faire ces dernières semaines en termes d'annonces, que cela concerne Street Fighter V, Guilty Gear: Strive ou encore The King of Fighters XV. Bonne nouvelle, une deuxième édition de l'évènement en ligne Japan Fighting Game Publishers Roundtable vient d'être annoncée pour la fin du mois et pourra notamment être suivie via la vidéo ci-dessous le dimanche 21 février à 5h50.

Pour rappel, le premier live de ce genre avait eu lieu le 1er août 2020 et avait permis aux différents studios japonais d'y effectuer leurs annonces suite à l'annulation de l'EVO Online 2020. Cette fois, Koei Tecmo n'est pas de la partie, il faut dire qu'aucun nouveau contenu n'est prévu pour Dead or Alive 6 et son évident successeur non annoncé pour l'heure. Voici la liste des invités :

Arc System Works - Daisuke Ishiwatari (directeur général de la licence Guilty Gear), Akira Katano (directeur du développement de Guilty Gear: Strive) et Toshimichi Mori (producteur de la licence BlazBlue) ;

- Daisuke Ishiwatari (directeur général de la licence Guilty Gear), Akira Katano (directeur du développement de Guilty Gear: Strive) et Toshimichi Mori (producteur de la licence BlazBlue) ; Arika - Akira Nishitani (producteur de Fighting EX Layer) ;

- Akira Nishitani (producteur de Fighting EX Layer) ; Bandai Namco - Katsuhiro Harada (producteur en chef de la licence Tekken), Naoya Yasuda (producteur eSport) et Michael Murray (producteur sur la licence Tekken) ;

- Katsuhiro Harada (producteur en chef de la licence Tekken), Naoya Yasuda (producteur eSport) et Michael Murray (producteur sur la licence Tekken) ; Capcom - Shuhei Matsumoto (producteur de Street Fighter V) et Takayuki Nakayama (directeur de Street Fighter V) ;

- Shuhei Matsumoto (producteur de Street Fighter V) et Takayuki Nakayama (directeur de Street Fighter V) ; SNK - Yasuyuki Oda (producteur en chef).

Il faut s'attendre à de nouvelles informations concernant les différentes licences, sans que leur nature ait été précisée. Qu'il s'agisse de la scène eSport ou de futurs contenus, le programme vaudra sans doute le détour et sera traduit en anglais. Y verrons-nous le dernier combattant du Season Pass 4 de Tekken 7, faisant suite à Kunimitsu et prévu pour le début du printemps ? Cham Cham et Hibiki Takane de Samurai Shodown vont-elles se montrer avec davantage de gameplay ? En tout cas, n'espérez rien du côté de BlazBlue qui ne concerne pas le jeu mobile Alternative Darkwar.

