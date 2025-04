JCC Pokémon Pocket : les Gardiens Astraux de la 7G vont apporter le soleil d'Alola avec une nouvelle extension

Si vous espériez avoir du temps pour compléter chaque set du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket malgré un manque de chance à obtenir ce qu'il vous manque, DeNA et The Pokémon Company ont visiblement décidé de compenser le manque réel de contenu et de diversité des évènements par l'ajout soutenu de nouveaux boosters. Puissance Génétique (A1) au lancement, L'Île Fabuleuse (A1a) mi-décembre, Choc Spatio-Temporel (A2) fin janvier, Lumière Triomphale (A2a) le lendemain du Pokémon Day et Réjouissances Rayonnantes (A2b) il y a à peine un mois avec l'introduction d'une rareté chromatique, la cadence est vraiment soutenue, à se demander combien de temps cela pourra durer avant l'essoufflement. Pour le moment, ce rythme de croisière va se poursuivre, puisqu'après une fuite ayant révélé Solgaleo-ex et Lunala-ex ce matin, il est donc temps de découvrir pleinement cette extension A3.

Baptisée Gardiens Astraux (Celestial Guardians), elle sortira la semaine prochaine, le mercredi 30 avril. En plus des deux légendaires et Ultra-Chimères ornant les jaquettes des jeux Pokémon Soleil et Lune de la 3DS, nous retrouverons également les starters de la Septième Génération, à savoir Brindibou, Flamiaou et Otaquin. La bande-annonce et les visuels à retrouver en page suivante mettent aussi en avant deux des formes de Plumeline (Styles Hula et Buyō), les Formes d'Alola de Miaouss, Goupix, Ossatueur et Raichu, ce dernier étant un ex bien stylé, mais aussi de nouvelles cartes Dresseur. Même ici, nous n'échapperons pas au Motisma-Dex ! Il sera accompagné par le Super Bonbon qui risque de bien bouleverser la meta, ainsi que des personnages connus en tant que Supporters : Althéo, Néphie, Kiawe, Margie, Barbara, Chris et Lilie, qui aura étonnamment droit à une version immersive.

Le communiqué de presse indique également que de nouveaux accessoires (couverture de portfolio et cadre expo à l'effigie de Brindibou) seront disponibles dès le 1er mai. De plus, du mercredi 30 avril à 8h00 au mardi 13 mai à 7h59, des combats en solo seront disponible et permettront de remporter un Rayquaza-ex promotionnel, tandis que des missions effectives jusqu'au jeudi 29 mai à 7h59 auront comme récompense une variante de ce dernier et plusieurs accessoires.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le votre ne permet pas de faire tourner l'application.