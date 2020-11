Jeux vidéo en France : 36 millions de joueurs, effet du confinement, et bien plus de données avec la nouvelle étude du SELL

Quand il s'agit de chiffres officiels en France, le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) est l'organisation la mieux renseignée. Elle réalise chaque année des bilans sur l'état du paysage vidéoludique en France, et l'édition 2020 de cette étude nommée Les Français et le jeu vidéo vient d'être publiée. À noter que les chiffres de vente ne sont pas mentionnés, ceux-ci étant plutôt mis en avant dans un bilan paraissant en février.

Première information, alors que 37,15 millions se disaient au moins joueur occasionnel en 2019, seuls 36,46 millions se revendiquent ainsi en 2020. À noter que ces chiffres portent sur la population française de 10 ans et plus, et ont été extrapolés auprès d'un panel de 4 072 internautes. La parité est respectée, avec 50 % d'hommes et autant de femmes parmi ces joueurs occasionnels, et la moyenne d'âge est de 40 ans. Bien évidemment, le média est plus populaire chez les jeunes, avec par exemple 96 % d'adeptes chez les 10-16 ans.

51 % des joueurs ont une console dédiée, mais les PC et mobiles restent les plus utilisés en nombre, mais pas forcément en temps de jeu. 33 % des joueurs se disent tout de même seulement casuals, adeptes des parties courtes, mais régulières, et 19 % sont sinon classés en tant que « technophiles », avec un vrai investissement dans le numérique et les nouvelles technologies. À noter que le confinement a fait augmenter la consommation de jeu vidéo chez 32 % des sondés, et 36 % estiment même qu'il a participé à maintenir du lien social.

Si vous voulez l'ensemble des données, l'étude peut être consultée en ligne à cette adresse, avec notamment des informations poussées sur les profils de joueurs, le comportement face au PEGI, et bien plus encore.

