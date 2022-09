Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 36) : retour en force pour les Inklings sur Switch

Le mois de septembre est souvent riche en nouvelles sorties vidéoludiques et le S.E.L.L. est au taquet pour partager le classement des jeux vidéo les plus vendus en France. Le remake de The Last of Us laisse déjà sa première place, c'est Splatoon 3 qui se hisse sur la plus haute marche du podium.

Le jeu Switch est suivi par NBA 2K23, sur PlayStation 5 et PS4, tandis que The Last of Us Part I est relégué à la quatrième place. Enfin, l'incontournable Mario Kart 8 Deluxe est encore là, mais à la cinquième et dernière place du classement.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 5 au 10 septembre 2022 :