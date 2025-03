Jeux vidéo en France : le marché en baisse en 2024, mais c'est quand même une très grosse année

Le S.E.L.L. a publié cette semaine son rapport annuel sur l'état du marché du jeu vidéo en France, avec un chiffre qui a de quoi surprendre : le chiffre d'affaires total de 2024 est en baisse de 5,8 % par rapport à l'année 2023. Depuis quelques années, cette donnée est à prendre avec de grosses pincettes, le marché du jeu vidéo a explosé pendant la pandémie de COVID-19, il revient petit à petit à la normale et, en 2024, le jeu vidéo a généré 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, c'est la deuxième meilleure performance historique du secteur.

Tout va donc très bien pour les jeux vidéo en France, mais le marché évolue. Le S.E.L.L. note ainsi une baisse du chiffre d'affaires de 18,9 % du côté des consoles, tandis que les secteurs des mobiles et du PC sont en hausse (respectivement + 8,2 % et + 9,1 %). Le secteur qui rapporte le plus d'argent, c'est bien évidemment celui des jeux mobiles gratuits et des contenus additionnels, le hardware représente quant à lui une grosse partie du chiffre d'affaires, compte tenu du prix des consoles et composants, mais il provoque la chute du côté des consoles, - 35 % en 2024 par rapport à l'année dernière, il faut dire que les PS5 et Xbox Series X|S ont déjà plus de quatre ans, les joueurs Nintendo attendant cette année la Switch 2.

Malgré cela, le secteur des consoles représente encore 45 % des parts du marché, contre 28 % pour le mobile et 27 % pour le PC. Côté software, les ventes de jeux vidéo physiques ont chuté de 27 % par rapport à 2023, les ventes de DLC et les microtransactions chutent de 22 % et même la vente de jeux dématérialisée est en baisse de 6 %. Les joueurs préfèrent désormais les abonnements (+ 7 %) et les services à la demande (+ 59 %). L'abonnement au Xbox Game Pass est pour rappel disponible à 14,99 € sur Amazon.

Le S.E.L.L. s'est également intéressé au profil des joueurs. Le rapport indique qu'il y a 38,3 millions de joueurs en France, 75 % d'entre eux jouent au moins une fois par semaine, tandis que les 25 % restants sont des joueurs occasionnels. Le marché est dominé par les adultes de plus de 18 ans (84 %), avec une moyenne de 39 ans et 5h52 de jeu chaque semaine. La parité est presque atteinte, avec 51 % de joueurs et 49 % de joueuses. Le smartphone est le support le plus utilisé, devant la console de salon et l'ordinateur. Enfin, « 71 % des parents déclarent jouer avec leurs enfants au moins occasionnellement ».

