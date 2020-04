BON PLAN sur le Microsoft Store : 569 jeux Xbox One en promotion, jusqu'à -67 % de rabais !

C'est le printemps, mais aussi le confinement... Voilà de quoi faire d'une pierre deux coups avec cette sélection de soldes de printemps pour des jeux Xbox One ! Dans les parages ? 569 titres, avec une économie annoncée de jusqu'à 67 % de réduction sur certains jeux.

La liste complète est à retrouver sur le Microsoft Store dans le cadre d'une opération qui dure encore une dizaine de jours.

Nous retrouvons de grosses productions alléchantes et populaires à bon prix. Comme ? The Witcher 3: Wild Hunt à 8,99 €, Dead Rising Triple Pack à 12,49 €, ou encore le bundle Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe Edition à 35,99 €...

Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Allez-vous craquer ?