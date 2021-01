John Sweeney : le directeur artistique de The Last of Us Part II rejoint Insomniac Games

John Sweeney n'est peut-être pas très connu du grand public, et pourtant, il a été directeur artistique sur The Last of Us Part II, dernier jeu en date de Naughty Dog qui a marqué les joueurs l'année dernière. Un travail salué par la critique également, mais il a discrètement changé de studio.

Comme l'ont remarqué nos confrères de Gamekult, John Sweeney a mis à jour sa biographique sur son compte Twitter et indique désormais travailler pour Insomniac Games, un autre studio appartenant à Sony Interactive Entertainment et connu pour Marvel's Spider-Man, Ratchet and Clank, Spyro, Resistance, Sunset Overdrive ou encore Fuse (personne n'est parfait). Il y occupe encore une fois le poste de directeur artistique, sur un jeu encore inconnu. Il y a un peu plus d'un an, un journaliste laissait entendre que Marvel's Spider-Man 2 était en développement, pour sortir fin 2021.

Insomniac Games a pour rappel lancé Marvel's Spider-Man: Miles Morales en même que la PlayStation 5, un titre très bien accueilli par les joueurs et vendu 54,99 € sur Amazon.

