KEMURI : ébauches de gameplay et vision créative, les développeurs d'UNSEEN prennent la parole en vidéo

Après avoir travaillé chez Capcom sur Ōkami, du côté de PlatinumGames sur Bayonetta premier du nom, puis chez Tango Gameworks sur les The Evil Within et Ghostwire: Tokyo, et avoir collaboré avec Iggymob sur Gungrave G.O.R.E, la pétillante Ikumi Nakamura a fondé en 2021 son propre studio de jeu vidéo UNSEEN. Le premier projet de cette jeune entité se nomme KEMURI et a été introduit auprès du grand public en décembre dernier à l'occasion des Game Awards, avec un teaser servant surtout à présenter son ambiance et le fait que nous y incarnerons un chasseur de yokai. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus à son sujet, cela tombe bien puisqu'une vidéo a été mise en ligne ces dernières heures, où l'équipe nous montre pour la première fois un aperçu du gameplay en cours de développement et explique sa vision.

Au cours de ces sept minutes d'explications, de nombreux membres du studio prennent donc la parole pour expliquer ce qui nous attend dans KEMURI, à savoir Ikumi Nakamura, Nass, Shane Canning, Omar Espinosa, Idris Grey Macchruiteir, Misuzu Watanabe, Kenan Alpay, Kasper Holmberg, David Steinberg, Raul Ibarra, Aaron Packard, Erick Tjoe, Yurie et Pierre Maury.

KEMURI sera donc un jeu PvE coopératif en ligne jouable aussi bien seul qu'à plusieurs avec des amis ou d'autres personnes sur la Toile, qui mêlera le monde des yokai et la réalité en essayant de réveiller en nous un certain sens de la curiosité qui a pu être perdu en grandissant. Cet univers surnaturel dont le nom signifie littéralement « fumée » en japonais est influencé par la dark fantasy et les anime, et sera traité comme un personnage à part entière, se voulant être imprévisible et pouvant réagir à nos actions à un certain degré.

Nous y incarnerons un chasseur de yokai pouvant obtenir des pouvoirs allant au-delà des capacités humaines afin de venir à bout de défis inconnus. L'une d'entre elles se nomme Fox Window, permettant de voir des mondes normalement invisibles pour y débusquer les yokai et pourquoi pas les combattre. L'utiliser leur révélera notre présence, il faudra donc l'utiliser au bon moment. Outre des combats, il sera également possible d'acquérir des yokai pour augmenter notre puissance, ce qui ajoutera de la rejouabilité tout en ajoutant un sentiment de découverte renouvelé. Les utiliser modifiera notre apparence, par exemple en nous transformant en tengu ou en une sorte de Ghost Rider.

Les animations sont voulues dynamiques avec une certaine musicalité dans les mouvements permettant aux joueurs de s'exprimer comme ils le désirent au sein d'un monde chaotique tout en verticalité. Fait étonnant de nos jours, l'équipe n'a pas voulu utiliser de motion capture afin de se concentrer sur les « keyframes » des animations. Les environnements seront eux inspirés de différentes cultures reflétant la composition même du studio et devraient nous procurer une sorte de nostalgie au travers de son histoire, ses personnages et sa direction artistique. Nous y serons également confrontés à la nature de la mort et devrons faire face aux conséquences de nos choix, que ce soit dans la vie ou l'au-delà.

Enfin, outre les légers aperçus de la vidéo, les développeurs veulent nous montrer du gameplay, mais surtout faire en sorte que ce soit bon et ait l'air cool, il faudra donc se montrer patient. Et ce ne sera sans doute pas pour tout de suite, car il a été précisé que KEMURI rentre dans une phase de développement extensive et de playtesting à compter de la diffusion de cette vidéo.

