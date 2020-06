Kena: Bridge of Spirits, les configurations minimale et recommandées dévoilées

C'est lors de la présentation dédiée aux jeux de la PlayStation 5 qu'Embler Lab a dévoilé Kena: Bridge of Spirits, un titre d'action et d'aventure qui ne sera pas exclusif à la console de salon de Sony. Non, le jeu est également attendu sur ordinateurs via l'Epic Games Store, et la plateforme dévoile déjà les configurations requises pour faire le faire tourner.

Alors, votre PC sera-t-il assez puissant pour accueillir Kena: Bridge of Spirits ? Voici les configurations minimale et recommandée :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 7, 8.1 ou 10 en 64 bits Processeur Intel Core i3-3220

ou

AMD FX-6100 Intel Core i7-6700K

ou

AMD Ryzen 7 1700 Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 650

ou

AMD Radeon HD 7750 NVIDIA GeForce GTX 1070

ou

AMD RX Vega 56 Mémoire vive 8 Go 16 Go Disque dur 25 Go d'espace libre DirectX Version 11



Comme vous pouvez le voir, le titre d'Ember Lab ne sera pas si gourmand pour un jeu next-gen, et devrait tourner sur de très nombreuses machines, mais peut-être pas avec les réglages à fond. Pour rappel, Kena: Bridge of Spirits est attendu en fin d'année 2020, sur PC et PS5.