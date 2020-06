Kena: Bridge of Spirits, déjà une nouvelle vidéo pour le jeu PC et PS5

Cette semaine, Ember Lab a dévoilé Kena: Bridge of Spirits, un jeu attendu sur PlayStation 5 et PC. Le studio a visiblement très envie de parler de son jeu et s'est invité au Future Games Show 2020 de GamesRadar, pour dévoiler quelques détails et surtout une nouvelle vidéo :

Kena: Bridge of Spirits nous plongera donc dans un univers enchanteur avec des Rot, que l'héroïne peut diriger afin d'interagir avec l'environnement. Mais le titre inclura également des phases de plateforme, des combats et même de petites énigmes pour faire varier le gameplay au fil de l'aventure.

Ember Lab espère lancer Kena: Bridge of Spirits en fin d'année 2020 sur PS5 et PC, via l'Epic Games Store.