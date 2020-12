Kena: Bridge of Spirits nous fait patienter avec quelques belles images...

Mis en avant par Sony le 11 juin et ayant retenu l'attention des joueurs du monde entier, Kena: Bridge of Spirits aurait dû être disponible dans nos salons lors du lancement de la PlayStation 5. Malheureusement, les équipes d'Ember Lab ont finalement choisi de repousser la sortie du jeu afin de répondre à toutes les attentes des joueurs.

Alors qu'une erreur de Sony avait laissé craindre que le titre ne soit finalement pas disponible avant la fin 2021, les choses ont été rectifiées par les deux parties et c'est bien le trimestre prochain que nous pourrons suivre les aventures de Kena sur nos écrans. Pour nous aider à prendre notre mal en patience, le jeu revient aujourd'hui avec une nouvelle salve de visuels.

Une bonne occasion pour nous de découvrir à nouveau le monde enchanté de la franchise et de voir que nous devrions être charmés une fois que le titre s'animera sous nos yeux dans les prochains mois.

Nous profitons de l'arrivée de ces quelques images pour vous rappeler que le jeu et non seulement attendu sur la dernière machine de Sony, mais qu'il arrivera aussi sur PlayStation 4 et PC.