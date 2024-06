Killer Bean : quand un grain de café se prend pour Max Payne

Killer Bean est un personnage presque aussi vieux que YouTube, star de courtes vidéos d'animation humoristiques. Un grain de café qui vit des aventures loufoques et qui va prochainement être au cœur d'un jeu vidéo de tir et d'action. Le titre a eu droit à une délirante bande-annonce lors du Summer Game Fest Live 2024 :

Killer Bean sera un jeu de tir à la première personne, avec des séquences en vue FPS et surtout des mécaniques de rogue-like. Chaque partie sera unique, avec des changements pour les environnements, les ennemis, les PNJ, les boss, les missions, etc. Un contenu généré de manière procédurale plein de surprises, les joueurs pourront conduire des voitures et tirer à tout va et, concrètement, le jeu pourrait se résumer avec ce pitch : et si Max Payne était un grain de café ?

Killer Bean sera disponible en Early Access dans le courant de l'été 2024, sur PC via Steam. Espérons que le titre soit par la suite porté sur consoles.