Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan, l'impassible Giyu Tomioka se dévoile en vidéo et en images

Depuis plusieurs semaines, Aniplex s'est lancé dans la promotion active du jeu Demon Slayer de CyberConnect2, attendu au Japon cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Le bien nommé Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan n'a pour le moment que très peu dévoilé son roster, avec seulement cinq personnages confirmés jouables, apparaissant dès le début de l'œuvre, dont celui qui nous intéresse à présent.

Après les vidéos de gameplay et visuels mettant en scène Tanjirō et Nezuko Kamado, puis Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira, c'est donc le très sérieux Giyū Tomioka que nous retrouvons en action. Comme le héros, il utilise le Souffle de l'Eau pour trancher ses ennemis, mais à un degré de maîtrise bien plus élevé, lui qui fait partie des Hashira (Piliers) du corps des Pourfendeurs de démons.

Toujours aucune date de sortie à l'horizon et encore moins de traces d'une localisation occidentale pour ce Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan. Les mangas Demon Slayer sont eux bien disponibles à la vente dans notre contrée au prix de 6,99 € l'unité à la Fnac.