Kraken Academy!! : un nouveau trailer dévoile la date de sortie

Lorsque nous arrivons dans une nouvelle école, le premier jour est toujours stressant. Ne pas arriver en retard, ne pas se perdre dans l'établissement, paraître cool auprès des autres élèves, aider un calamar géant à sauver le monde... Oui, oui c'est bien de ça qu’il s'agit dans le nouveau jeu de Happy Broccoli : Kraken Academy!!. Pire encore, vous allez également être confronté à une boucle temporelle.

C'est sur la chaîne YouTube de Coffee Stain, partenaire de Broccoli Games via la plateforme Levelling the Playing Field, qui aide les entreprises de jeu vidéo à se diversifier et s'assurer de l'égalité à l'emploi, que la bande-annonce a été publiée. Nous pouvons y voir quelques extraits du gameplay et des moments d'animations de qualité. Cette production puise son humour dans l'absurde des comédies animées américaines des années 90, avec un style pixélisé plutôt plaisant.

La date de sortie est donc fixée au 10 septembre prochain. Kraken Academy!! s'invitera sur PC via l'Epic Games Store, Steam, GOG et The Humble Store.

Vous pouvez ajouter ce jeu à votre wishlist sur la page Steam de Kraken Academy!!.