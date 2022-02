La distanciation sociale et les gestes barrières en réalité virtuelle, Meta l'a fait !

C'est quelque chose que beaucoup n'avaient pas vu venir, et pourtant, depuis un bon moment déjà nous la pratiquons, sans trop même nous en rendre compte. Il s'agit de la distanciation sociale, celle-là même que nous connaissons avec le COVID, mais transposée dans le monde virtuel, mais à des fins de liberté individuelle.

Les nouveaux mondes virtuels massivement multijoueurs sont propices aux interactions sociales indésirables. Réalité virtuelle oblige, le sentiment de présence est bien plus accentué que dans des jeux vidéo sur écran plat, car notre corps est physiquement immergé dans le monde virtuel auprès de nombreuses autres personnes, plus ou moins bien intentionnées. Même si le problème ne date pas d'hier, il s'immisce tout autant dans l'univers du numérique dans la réalité. Meta annonce donc prendre des mesures afin d'éviter toute dérive au sein de son métavers.

La firme annonce le Personal Boundary, ou limite/espace personnel dans la langue de Molière. Cette fonctionnalité est d'ores et déjà déployée dans la suite Horizon de Meta, à savoir Horizon Worlds et Horizon Venues, et fait suite à de nombreux abus. Les mains baladeuses virtuelles sont légion malheureusement, comme dans notre monde physique, et l'oppression y est ressentie de la même manière. La sphère privée reste pourtant quelque chose de très important pour l'être humain. Vous connaissez l'adage : la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Eh bien, dans la vraie vie comme dans le numérique, c'est la même chose.

Pour autant, les espaces virtuels « autorisent » trop souvent certains comportements, car aucune modération ni contrôle n'y est fait. Ainsi, de nombreuses personnes malintentionnées en profitent pour littéralement assouvir leurs pulsions en se collant aux autres avatars et en pratiquant des gestes obscènes ou déplacés en plus d'empiéter dans la sphère privée des autres joueurs.

Cette nouvelle fonctionnalité instaure donc un espace entre nous et les autres avatars d'une distance d'environ 1m20. Cette limite empêche quiconque d’envahir l’espace personnel de votre avatar tout simplement en faisant disparaître à l'écran ce qui s'approcherait trop de nous. C'est d'ailleurs le cas dans Echo VR, où une limite virtuelle a depuis longtemps été mise en place pour éviter les « pots de colle ». Fini la bise donc, mais le check reste tout de même faisable en tendant les bras.

Meta semble donc prendre très au sérieux le harcèlement physique tout comme le harcèlement moral et base cette avancée sur des recherches effectuées au fil des années. Il s'agit ici de donner le ton et d'établir dès à présent des règles quant aux libertés dans son métavers et sa vision pourra servir de guide aux développeurs pour les aider à développer de nouvelles interactions plus respectueuses envers les uns et des autres.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.