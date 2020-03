Le 6e Festival Passionnément Manga ouvrira ses portes les 7 et 8 mars prochains, nous y serons !

Cette sixième édition du festival Passionnément Manga se déroulera les 7 et 8 mars prochains sur la commune de Peymeinade. Toujours sans aucun but commercial, elle est organisée par le service communication, culture et associations de la ville et n'a pour objectif que le plaisir des visiteurs amoureux de la culture asiatique. L'entrée du festival est d'ailleurs gratuite.

Au programme, il y aura de la BD, du manga, des combats de sabre laser, des ateliers de dessin, de kimonos, de calligraphie, d’origami, du maquillage, des tournois de jeux vidéo, du shōgi, des combats de sumos gonflables et un incontournable concours de cosplay organisé par l'association Cosplay Azur le samedi 7 mars à 16h30. Pour y participer, vous trouverez toutes les informations utiles sur sa page Facebook.

Dans la partie qui nous concerne, nous serons sur place avec un stand où il y aura des consoles PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le versus fighting sera à l'honneur avec Tekken 7, Dragon Ball FighterZ et Street Fighter V. Avec l'aide de l'association LaxFly Game Tournament, nous allons organiser deux tournois Super Smash Bros. Ultimate, le samedi 7 et le dimanche 8 mars, à 14h00. Vous trouverez toutes les infos sur leur page Facebook, y compris les liens vers le formulaire d'inscription sur Weezevent.

Du côté de la réalité virtuelle, notre stand proposera des postes avec des expériences inédites accessibles à partir de sept ans. Un challenge Beat Saber sera organisé sur la durée du week-end, et il faudra faire le meilleur score - sur un titre annoncé au dernier moment -, pour gagner. Aucune inscription préalable n'est nécessaire, celles-ci se faisant sur place.

Le sixième festival Passionnément Manga ouvrira ses portes de 10h00 à 18h00, les 7 et 8 mars prochains à la salle Daudet de Peymeinade (06).