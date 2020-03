League of Legends : les forums vont fermer la semaine prochaine

Les forums, c'est de l'histoire ancienne. Très ancienne même, ils datent dans la vraie vie de la Rome antique, mais même sur Internet, ils sont déjà désuets. Sony a par exemple fermé ses forums PlayStation il y a quelques jours, et Riot Games va faire de même avec ceux de League of Legends.

Dans un communiqué partagé... sur le forum, justement, les développeurs expliquent que ces Boards vont fermer à partir du 9 mars prochain, affirmant que « la popularité de la plateforme avait considérablement diminué », les joueurs préférant se tourner vers Reddit ou Discord pour discuter de League of Legends et rencontrer de nouveaux coéquipiers. Il ne sera ainsi plus possible d'ouvrir un topic à partir du 9 mars, et le 16 mars prochain, les Boards de LoL seront supprimés, il faudra donc sauvegarder les sujets utiles avant cette date.

Pour rappel, Riot Games a présenté hier son premier jeu de tir à la première personne, Valorant, qui devrait donc se passer de forums.

