LEGO City: Undercover, les jeux ne sont plus disponibles sur Wii U et 3DS

La descente aux enfers se poursuit pour la Wii U et la 3DS. Après Netflix, Big N. a retiré depuis le 22 décembre 2020 LEGO City: Undercover et LEGO City Undercover: The Chase Begins sur l'eShop des Wii U et 3DS. Pour rappel, les deux titres vous mettaient dans la peau de l’officier Chase McCain. Les joueurs devaient arrêter Rex Fury, un dangereux criminel s’étant évadé de la prison Albatross.

Cependant, rassurez-vous, si vous aviez déjà acheté LEGO City: Undercover ou LEGO City Undercover: The Chase Begins sur l’eShop, vous pourrez à nouveau les télécharger ; les autres doivent dorénavant passer par les éditions physiques. Notez au pasage que LEGO City Undercover est disponible sur Switch (via Amazon par exemple).

À partir du 22 décembre 2020, le jeu LEGO City: Undercover pour Wii U et le jeu LEGO City Undercover: The Chase Begins pour la Nintendo 3DS ne seront plus disponibles à l'achat sur le Nintendo eShop. LEGO City: Undercover pour la Nintendo Switch sera toujours disponible.

Une page se tourne donc.

