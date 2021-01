Netflix : le service de streaming ne sera bientôt plus disponible sur Wii U et 3DS

Alors que la célèbre plateforme de streaming fait le plein de nouveautés pour le mois de janvier 2021 en plus de plancher sur de nouvelles séries, une triste nouvelle attend les possesseurs de Nintendo 3DS et de Wii U. En effet, depuis le 31 décembre dernier, l’application Netflix n’est plus disponible en téléchargement sur l'eShop des deux machines.

Rassurez-vous, les utilisateurs ayant déjà téléchargé Netflix auparavant peuvent l’obtenir à nouveau et le service de streaming reste utilisable jusqu’au 30 juin 2021. Il faut croire que la Wii U est de plus en plus délaissée, puisque certains jeux ont déjà été retirés de l’eShop de la machine, et Super Mario Maker est le prochain sur la liste.

À compter du 31 décembre 2020, l'application Netflix ne sera plus disponible pour les nouveaux utilisateurs qui souhaiteront télécharger l'application depuis le Nintendo eShop de la Wii U ou de la Nintendo 3DS. Notez toutefois que les utilisateurs ayant téléchargé l'application auparavant pourront la retélécharger. Le service sera disponible jusqu'au 30 juin 2021. Merci à tous ceux qui ont apprécié Netflix sur ces plateformes au fil des ans.

