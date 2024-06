LEGO Horizon Adventures : un tas d'infos fuitent, avec des surprises et des déceptions

Sony Interactive Entertainment a dans ses cartons un projet qui va ravir les fans des briques LEGO et des jeux vidéo Horizon : LEGO Horizon Adventures. Le titre fait parler de lui depuis quelques semaines, il s'agira d'un jeu d'action et d'aventure avec des graphismes réalistes, la rencontre entre les deux univers.

Aujourd'hui, le leaker billbil-kun dévoile de nouvelles informations, via Dealabs. D'après ce qu'il a pu dénicher sur la Toile, LEGO Horizon Adventures sortirait sur PlayStation 5 et PC en même temps, un changement de stratégie pour Sony Interactive Entertainment, qui éditerait le jeu. Le titre proposerait du cross-play entre les deux plateformes, car un mode coopératif serait disponible, en plus d'un mode solo. Comme il faut s'y attendre, un compte PlayStation Network serait obligatoire pour profiter de LEGO Horizon Adventures sur PC, le rendant ainsi inaccessible dans les nombreux pays où le PSN n'est pas disponible.

Toujours d'après billbil-kun, LEGO Horizon Adventures serait dévoilé le 8 juin 2024, date de Paris. Pour rappel, le Summer Game Fest Live 2024 aura lieu le 7 juin, à partir de 23h00, pour se terminer le lendemain, aux alentours de 1h00, le titre devrait donc être présenté lors de cette conférence. Les précommandes seraient lancées dans la foulée, avec une édition Standard et une édition Deluxe aux contenus et aux prix inconnus. Enfin, le leaker affirme que des « achats intégrés » seraient présents dans LEGO Horizon Adventures, billbil-kun émet l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un jeu live service, mais ces microtransactions pourraient simplement débloqués des packs de personnages en LEGO via des skins, même si l'intérêt serait limité dans un jeu solo.

Si tout cela est avéré, nous devrions donc voir à quoi ressemble LEGO Horizon Adventures dès demain soir. En attendant, vous pouvez retrouver Horizon Forbidden West: Complete Edition à partir de 46,67 € sur Amazon, Fnac et Gamesplanet.