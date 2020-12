Les indés français de l'Avent 2020 #3 : Paper Beast

Paper Beast est un jeu développé par Pixel Reef, un studio créé par Eric Chahi (Another World) basé à Montpellier. Il existe en deux versions : la classique, qui se destine aux casques de réalité virtuelle (PS VR, Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive et Windows Mixed Reality), et l'édition Folded disponible sur Steam.

Dans ce jeu se jouant à la première personne, nous nous retrouvons dans un univers intrigant, né dans les abysses d'Internet et peuplé de créatures faites de papier. Une force maléfique semble menacer l'équilibre de ce monde et il est de notre devoir de tout faire pour l'en empêcher.

Pour cela, nous devrons explorer l'univers et compter sur l'aide des créatures. Le jeu propose différentes façons d'interagir avec elles, qu'il nous faudra découvrir. Enfin, un mode « bac à sable » est disponible pour ceux qui aiment pouvoir créer et personnaliser un monde.

Paper Beast est disponible sur Steam (19,99 €), Oculus Store (19,99 €), Viveport (19,99 €) et le PlayStation Store (29,99 €). La version Folded (sans réalité virtuelle) est vendue sur Steam (16,99 €).

