Les indés français de l'Avent 2020 #10 : Othercide

Othercide est un titre développé par Lightbulb Crew, un studio basé à Paris, mais aussi à Stockholm. Le jeu est sorti durant cet été, le 28 juillet pour être précis, sur PC, PS4 et Xbox One. Dans un second temps, une version Switch a pointé le bout de ses pixels le 10 septembre. Nous avions eu l'occasion de tester le jeu à sa sortie, vous pouvez découvrir nos impressions par ici.

Le titre prend la forme d'un Tactical-RPG des plus difficiles ; un choix pleinement assumé par les développeurs. Nous prenons le contrôle d'un groupe de Soeurs issues de la mort de la Mère. La renaissance est l'un des points centraux du jeu, tout comme le sacrifice : il nous faudra peut-être laisser un personnage mourir pour qu'un autre puisse survivre.

Outre ses mécaniques de gameplay, le titre se démarque également par une direction artistique atypique, laissant le gris dominer, avec quelques nuances de rouge qui viennent trancher avec cette presque monochromie.

Othercide est disponible sur PS4, Xbox One et Switch au prix de 39,99 €. La version PC est vendue sur Steam, moyennant 34,99 €. La bande-son du jeu est par ailleurs disponible sur Amazon.

