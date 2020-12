Les indés français de l'Avent 2020 #4 : Legend of Keepers: Career of a Dungeon Master

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Master est un jeu développé par Goblinz Studio, basé à Yutz. Le jeu est disponible depuis quelques mois en accès anticipé sur Steam et vous permet de vivre une carrière de rêve : celle de Maître de Donjon.

Notre personnage est en effet engagé par la Compagnie des Donjons et devra faire ses preuves. Pour cela, nous devons simplement protéger les donjons contre des hordes d'aventuriers prêts à en découdre. Il est nécessaire d'analyser les forces et faiblesses de ces héros, mettre des pièges en place, recruter des monstres et les faire travailler dans le donjon, etc.

Une fois que tout est en place, il ne reste qu'à observer ces têtes brûlées foncer dans le donjon et se faire tuer par tout ce que nous avons mis en place. Il faut faire attention à diverses choses : les stocks de pièges, l'humeur de nos employés, etc. Après tout, ce n'est pas parce que nous jouons le vilain que nous sommes à l'abri d'une grève du personnel...

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Master est disponible sur Steam et GOG en accès anticipé pour la somme de 17,99 €. Une version Nintendo Switch est également prévue, mais aucune date de sortie n'a été annoncée.

