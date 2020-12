Les indés français de l'Avent 2020 #5 : Darksburg

Darksburg est un jeu développé par Shiro Games (Northgard, franchise Evoland), basé à Bordeaux. Après une sortie en accès anticipé en février 2020, le titre est disponible dans sa version finale depuis le 23 septembre sur Steam. Il s'agit d'un jeu dans lequel la ville de Darksburg se retrouve envahie par des hordes de morts-vivants. Nous devrons progresser dans ses rues générées de façon procédurale, affronter ces ennemis et tenter de réaliser des objectifs qui diffèrent à chaque partie.

Le jeu peut se jouer seul ou en coopération en ligne. Plusieurs classes sont disponibles : de la Nonne névrotique jusqu'au Joyeux gourmet en passant par un Loup-garou prudent ou encore la Matrone macabre. Chacune a son gameplay, ses spécialités et sa personnalité. Notre personnage pourra bien sûr progresser au fur et à mesure des parties, gagnant des niveaux et des talents.

Darksburg est disponible sur Steam au prix de 19,99 €. Vous pouvez également vous le procurer depuis le site officiel de Shiro Games.

