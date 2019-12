Les Leaderboard Games débarquent dans Snap Games

C’est plus tôt au cours de l’année 2019 que les créateurs de Snapchat se sont lancés dans le jeu vidéo en créant la plateforme de jeux mobiles Snap Games. Les affaires ont l’air de bien marcher pour elle puisque cette dernière vient de s’enrichir avec les Leaderboard Games. Ces jeux portent plutôt bien leur nom puisque le principe est d’atteindre le sommet du classement au sein d’un groupe d’ami, sans forcément jouer en même temps.

En ouvrant leur application, les snapchatters peuvent découvrir les deux premiers jeux de ce genre, à savoir Find My Friends et Slide the Shakes. Le premier vous demandera de trouver vos amis parmi une foule d’inconnus, l’intérêt étant de les dénicher le plus vite possible pour marquer le plus de points. Slide the Shakes vous demandera quant à lui de servir des milk-shakes en les faisant glisser sur un comptoir très étrange ayant son lot de plateformes en mouvement, boules de démolition et autres morceaux de glace.

Les deux Leaderboard Games sont disponibles dès maintenant et possèdent leur propre icône sur l’application Snap Games. Sachez que si vos amis jouent en même temps que vous, vous pourrez échanger par chat ou leur parler directement. Et s’ils jouent avec vous, la nouvelle fonctionnalité de Score Streaming vous permettra de voir le score de vos amis en direct.