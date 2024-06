Life is Strange: Double Exposure, 18 minutes de gameplay et de nouveaux détails introduits par les développeurs

Dimanche dernier, à l'occasion du Xbox Games Showcase 2024, Square Enix et Deck Nine Games ont dévoilé Life is Strange: Double Exposure, un sixième dans cet univers initié par DON'T NOD en 2015 qui va à nouveau nous faire suivre Max Caulfield, l'héroïne du premier jeu. Cette fois, elle va enquêter sur le meurtre impossible de son ami Safi et découvrir qu'elle peut voyager entre deux réalités, dont une où cette dernière est encore en vie. Ce jeudi soir, un livestream a été diffusé pour nous présenter plus en détail cette aventure. Si vous ne souhaitez voir que le gameplay, ce sont tout de même 18 minutes qui peuvent être visionnées ci-dessous (avec le doublage anglais).

Premier détail intéressant que nous apprenons durant l'entrevue entre Elyse Willems, le directeur du jeu Jonathan Stauder et la directrice narrative Felice Kuan, il est précisé que les développeurs ont voulu respecter les deux fins du premier Life is Strange, montrant une photo de Chloe. Hannah Telle a donc repris son rôle de Max Caulfield, photographe et artiste résidente de l'univers Caledon dans le Vermont, un lieu lui servant de nouveau départ pour s'éloigner de son passé. L'intrigue prendra place durant l'hiver à l'approche des vacances. Quelques secondes seulement après avoir vu au téléphone sa meilleure amie Safi, interprétée par Olivia Abiassi, elle va donc la trouver morte dans la neige alors qu'il n'y a aucune empreinte de pas ni arme aux alentours. Elle va alors se découvrir un nouveau pouvoir et tenter d'empêcher que le crime se produise dans la réalité parallèle où elle peut voyager, tout en devant gérer deux versions différentes de chaque personnage, comme Moses incarné par Blu Allen. Ce dernier est le meilleur ami de Safi et un astrophysicien.

Nous pourrons donc explorer le campus dans ces deux réalités à la manière d'un polar surnaturel riche en rebondissements, où nos choix auront un impact. Un inspecteur de police aura toutefois l'héroïne dans son collimateur. Si Max est la seule à pouvoir déjouer ce meurtre, c'est tout simplement parce qu'elle peut discuter avec la victime. En revanche, elle ne dispose plus de son pouvoir de rembobinage à cause du traumatisme que cela lui a causé... mais a donc cette nouvelle version qu'elle va devoir apprendre à contrôler. Autant dire que créer un nouveau personnage n'aurait sans doute pas changé grand-chose et aurait semblé plus cohérent de prime abord, même si elle se posera des questions à ce sujet. Il n'y aura d'ailleurs pas besoin d'avoir joué aux autres jeux pour comprendre l'histoire. Toutefois, les deux fins du premier jeu seront respectées au travers des interactions et éléments visuels. Puisque les joueurs n'ont plus forcément leurs sauvegardes de l'époque, il y aura assez vite une conversation autour d'Arcadia Bay où il sera alors possible de refaire tous les choix importants qui y sont liés.

Nous savions que ça devait être hors du commun. Et qu'il fallait aussi respecter les deux fins inoubliables du premier volet de l'histoire de Max, tout en créant un nouveau chapitre. Un récit inédit qui reprendrait et reconnaîtrait les souffrances passées de Max, tout en la faisant évoluer en tant que personne. Qui accueillerait les néophytes dès le début, et offrirait aux fans un récit insoupçonné. — Felice Kuan

En jeu, la perception de Max lui montrera les lieux où le voile entre les réalités est faible, là où elle pourra traverser. Dans ces moments-là, elle aura un aperçu des personnes et objets se trouvant de l'autre côté, affichés comme des hologrammes. Elle pourra alors ouvrir un portail et s'y retrouver. Les changements dans l'environnement seront là pour nous indiquer dans quelle réalité nous sommes, avec des variations sur le principe de l'effet papillon suite au décès de Safi.

Les pouvoirs de Max ont évolué avec elle. Elle ne les avait plus utilisés depuis longtemps à cause de leurs effets dévastateurs. Ils se sont atrophiés et ont changé. Elle a la faculté surnaturelle de se déplacer entre les mondes, de voir celui où Safi est encore en vie, celui où elle est morte. Elle est idéalement placée pour découvrir la vérité sur la mort tragique de Safi. La faculté de se déplacer d'une réalité à l'autre nous ouvre des possibilités de gameplay. Ainsi, Max alternera entre différentes versions d'un même espace affecté par la mort de Safi et ses pouvoirs lui permettront de résoudre certaines énigmes et de découvrir des indices inaccessibles autrement. — Hannah Telle

Notez que la bande-son comportera des chansons inédites, mais aussi des musiques sous licence. Enfin, ce sont donc 18 minutes de gameplay provenant du Chapitre 1 qui ont été diffusées, mettant en scène Max, Safi et Moses, pouvant être revues en français via la présentation.

Life is Strange: Double Exposure est attendu le 29 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Windows). Une version Switch a aussi été annoncée comme pour ses prédécesseurs, mais davantage de détails à son sujet seront communiqués ultérieurement. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire au prix de 59,99 € sur Amazon et à la Fnac.