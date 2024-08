Life is Strange: Double Exposure, Final Fantasy VII s'invitera discrètement dans le jeu narratif

Lors du Xbox Games Showcase 2024 en juin dernier, Square Enix et Deck Nine Games ont dévoilé Life is Strange: Double Exposure, un sixième jeu dans cet univers qui nous fera de nouveau incarner Max Caulfield. À la suite de ça, nous avons pu découvrir 18 minutes de gameplay et une longue présentation détaillant cette suite attendue en fin d'année. Trois éditions avaient alors été évoquées, du moins au format numérique, à savoir une standard, une Deluxe et une Ultime, ces deux dernières ajoutant du contenu cosmétique. Un Pack de tenues Final Fantasy VII sera notamment inclus dans la plus onéreuse, dont nous découvrons à présent concrètement son contenu assez discret.

Max va donc pouvoir porter des hauts arborant un Chocobo, un Pampa, un Bombo et un Tomberry, ainsi qu'un bonnet Mog assorti à un manteau, parfait pour avoir la classe en hiver ! Le communiqué précise que chaque pack permettra à l'héroïne de porter une nouvelle tenue à chaque chapitre de l'histoire, à voir s'il faut le prendre comme une indication qu'il n'y en aura que cinq.

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des éditions, dont la Collector's Box n'incluant pas le jeu...

Édition standard - 59,99 € Jeu complet Life is Strange: Double Exposure. Édition Deluxe - 69,99 € Jeu complet Life is Strange: Double Exposure.

Pack de tenues terrifiantes.

Pack de tenues rétro. Édition Ultime - 89,99 € Jeu complet Life is Strange: Double Exposure.

Pack de tenues terrifiantes.

Pack de tenues rétro.

Pack de tenues Final Fantasy VII.

Pack de tenues préférées des fans.

Pack de tenues Petites papattes.

Contenu félin exclusif.

Accès anticipé aux deux premiers chapitres de l'histoire à partir du 15 octobre 2024. Collector's Box - 69,99€ (exclusivité de la boutique Square Enix) Bande originale au format vinyle. Inclut 13 superbes chansons tirées du jeu et pressées sur un 33 tours bicolore.

Mini artbook relié de 32 pages, incluant des ébauches exclusives.

Quatre affiches double-face de 30,5 cm représentant huit personnages de Caledon.

Reproduction de la broche en forme de chouette portée par Max dans le jeu.

Pour rappel, Life is Strange: Double Exposure sortira le 29 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Windows), avec une version Switch prévue ultérieurement. Vous pouvez le précommander au prix de 59,99 € sur Amazon et à la Fnac, voire dès 46,99 € chez Cdiscount.

