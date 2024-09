Logi PLAY 2024 : Logitech promet de grosses annonces avec une conférence

Logitech fera sa rentrée ce soir avec le Logi PLAY 2024, une conférence qui permettra de découvrir les nouveaux périphériques pour gamers du constructeur suisse. Logitech vend déjà du rêve et annonce que cet évènement soulignera son engagement « à repousser les limites de la technologie gaming et à encourager une communauté qui s'épanouit dans la créativité et l'innovation ».

Alors, à quoi faut-il s'attendre pour ce Logi PLAY 2024 ? Eh bien à des annonces de produits, mais pas seulement, voici le programme :

Lancements de produits exclusifs : soyez les premiers à voir et essayer les nouveaux périphériques et accessoires de gaming de Logitech.

: soyez les premiers à voir et essayer les nouveaux périphériques et accessoires de gaming de Logitech. Panels d'experts : participez à des discussions avec des experts de l'industrie sur l'avenir du gaming, des esports et des avancées technologiques.

: participez à des discussions avec des experts de l'industrie sur l'avenir du gaming, des esports et des avancées technologiques. Démonstrations interactives : expérimentez des démonstrations pratiques des dernières technologies et logiciels de gaming.

: expérimentez des démonstrations pratiques des dernières technologies et logiciels de gaming. Opportunités de networking : connectez-vous avec d'autres joueurs, développeurs et professionnels de l'industrie.

: connectez-vous avec d'autres joueurs, développeurs et professionnels de l'industrie. La présence exclusive de deux équipes esports partenaire de Logitech G, la Karmine Corp à travers l’un de ses fondateurs Kamet0 mais aussi l’équipe de la Team BDS !

La conférence Logi PLAY 2024 sera à suivre sur Twitch, YouTube et Facebook à partir de 19h00, heure française. En attendant, vous pouvez retrouver tout le catalogue de Logitech sur Amazon.