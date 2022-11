Call of Duty: Warzone 2.0, le free-to-play fait forcément déjà un carton

Activision a fait le pari d'arrêter le développement de Call of Duty: Warzone, qui va devenir Call of Duty: Warzone Caldera pour sa fin de vie, afin de tout concentrer sur Call of Duty: Warzone 2.0, une toute nouvelle application à la progression partagée avec Modern Warfare II. Le free-to-play a officiellement été lancé ce 16 novembre, et sans surprise, il attire déjà les foules.

L'éditeur a annoncé qu'il avait déjà recensé plus de 25 millions de joueurs en 5 jours, un départ canon qui s'explique par la popularité toujours aussi forte de la licence et le transfert de la communauté de Warzone (inaccessible pendant quelques jours). Reste à savoir si Warzone 2.0 arrivera un jour à dépasser les chiffres de son prédécesseur, qui avait bénéficié d'un phénomène de curiosité qui sera moindre pour la suite, et surtout de la crise sanitaire qui avait rassemblé les foules. Warzone avait pour mémoire attiré 6 millions de joueurs en 24h, 15 millions en 3 jours, 30 en une dizaine, 50 en un mois et même plus de 100 après plus d'un an.

Si vous voulez une expérience premium plus dense, Call of Duty: Modern Warfare II est disponible à partir de 58,73 € sur Amazon.fr.