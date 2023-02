Logitech lance les FITS, des écouteurs qui s'adaptent aux oreilles des joueurs

Logitech vient de lancer cette semaine des écouteurs sans fil pour gamers plutôt originaux. Le constructeur suisse sort en effet les FITS, des écouteurs « qui se moulent à la forme de l’oreille » de l'utilisateur pour un confort accru grâce à la technologie Lightform. Ils fonctionnent avec Lightspeed ou en Bluetooth pour une compatibilité sur de nombreux appareils.

Les Logitech G FITS sont ainsi compatibles avec les PC, Mac, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch (via le dock) ou encore avec les appareils sous Android via un port USB-A ou USB-C. Si la technologie sans fil Lightspeed promet une connexion stable et sans latence, l'autonomie ne sera ici que de sept heures, contre 10 heures en Bluetooth. Un étui de chargement est également inclus pour doubler ces durées de vie. Concernant la technologie Lightform, Logitech détaille :

Comme les empreintes digitales, chaque oreille est unique. La plupart des écouteurs n’existent qu’en quelques tailles génériques, il est donc presque impossible de trouver le match parfait. Avec Logitech G FITS et sa technologie brevetée Lightform, les joueurs peuvent obtenir un ajustement personnalisé en 60 secondes. L’utilisation de Lightform et de l’application mobile Logitech G FITS déclenche des LED intégrées, qui durcissent les embouts remplis de gel pour épouser les contours de l’oreille. La technologie de moulage personnalisée offre un ajustement confortable et sûr qui crée une isolation sonore passive.

Les écouteurs Logitech G FITS sont déjà disponibles en noir ou en blanc, ils sont affichés à 242,16 € sur Amazon.