Look Outside : un terrifiant RPG survival horror dévoilé et déjà disponible

Devolver Digital est bien connu pour éditer et distribuer des jeux vidéo un peu loufoques, mais cette fois, il lorgne du côté de l'horreur en dévoilant Look Outside, un titre développé par Francis Coulombe et qui nous plonge dans un immeuble, avec l'interdiction de regarder dehors, sous peine de transformer les habitants en monstres.

Look Outside se présente comme un jeu de rôle et d'horreur, un « RPG survival horror » né d'une game jam d'un mois. Le titre lorgne du côté du body horror et propose une durée de vie entre trois et six heures, avec des combats de boss, des alliés à recruter et différentes fins. En plus de la bande-annonce ci-dessus, voici une présentation complète du jeu :

Look Outside est un RPG survival horror qui se déroule dans un unique immeuble de logements. Explorez ses intérieurs cauchemardesques à la recherche de nourriture, de provisions et d’armes, rencontrez des individus étranges et combattez des monstres horribles qui étaient jadis vos voisins. Revenez à la maison avec vos ressources et, si vous avez de la chance, avec quelques éléments de réponse à vos questions légitimes. Pour passer le temps et vous reposer, rien de tel que de jouer à des jeux, préparer le repas, fabriquer des outils et apprendre à mieux connaître les quelques alliés qu’il vous reste. Look Outside offre une expérience distincte pour chacun, et donc une multitude de fins différentes. Le monde extérieur n’a plus aucun sens : tentez de survivre, et surtout de ne pas devenir zinzin.

Si Look Outside vous fait de l'œil, bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour mettre les mains dessus. Le temps d'effectuer le payement et de le télécharger en fait, car Look Outside est déjà disponible sur Steam, contre 9,99 €. Vous pouvez également retrouver des claviers gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.