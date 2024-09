LUNAR Remastered Collection : une compilation de deux RPG fortement appréciés avec une belle nouveauté pour les Français

Le récent State of Play a comporté son lot de surprises et parmi elles nous retrouvons LUNAR Remastered Collection, une compilation qui réunira les deux jeux de rôle LUNAR: Silver Star Story Complete et LUNAR 2: Eternal Blue Complete. Il s'agit donc de remastérisations des remakes des jeux initialement parus sur Mega-CD en 1992 et 1994, reste à voir si ce sont les versions PS1 ou Saturn qui ont été utilisées. C'est à nouveau GungHo Online Entertainment qui est derrière cette initiative, déjà à l'œuvre sur GRANDIA HD Collection qui a connu des versions PS4 et Xbox One plus tôt cette année. Cela en refroidira plus d'un compte, car cette dernière était sortie avec pas mal de problèmes techniques.

LUNAR Remastered Collection sortira au printemps sur PS5, PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam). Étrangement, il n'y a pas le logo de la Xbox Series X|S, même si le nom des consoles est présent dans les mentions légales, et GungHo évoque juste une sortie sur Xbox sans plus de précision...

Comme indiqué sur le PlayStation Blog, ces remasters bénéficieront de graphismes et sons actualisés, ainsi que diverses améliorations comme le support des écrans larges, des cinématiques animées en HD, mais aussi un tout nouveau doublage en anglais. Il sera de plus possible de choisir entre les visuels d'origine et ceux modernisés, tandis que les affrontements pourront être accélérés. Et il y aura une localisation pour la première fois en français et allemand en plus de l'anglais et du japonais !

Vous trouverez ci-dessous une description de ces deux RPG au tour par tour.

Lunar: Silver Star Story Lunar: Silver Star Story commence dans le paisible village de Burg, où un garçon nommé Alex rêve de grandes aventures inspirées du conte du maître des dragons Dyne. Attirés par l'aventure et les trésors, Alex et ses amis se lancent dans une quête, mais avec l'émergence soudaine de l'Empereur Magique qui souhaite contrôler le monde, c'est à eux de combattre le mal croissant et de sauver le monde du péril. Lunar 2: Eternal Blue Se déroulant 1 000 ans après Lunar: Silver Star Story, Lunar 2: Eternal Blue suit un jeune aventurier nommé Hiro, qui rencontre une mystérieuse visiteuse de l'Étoile Bleue alors qu'il explore une ancienne tour. Nommée Lucia, elle insiste pour être emmenée auprès de la souveraine de leur monde, la déesse Althena. Ensemble, Hiro et Lucia rencontrent les meilleurs alliés, les pires ennemis et les forces de destruction les plus sombres qui menacent la création tout entière.

Vous trouverez tout un tas de visuels en page suivante.

