MAGIC (Monaco Anime Game International Conferences) 2020 annulé, un report en 2021 annoncé et daté

Le MAGIC (Monaco Anime Game International Conferences) est une manifestation organisée par Shibuya Productions depuis maintenant cinq ans. Traditionnellement, il dure une journée et propose des invités qui ne peuvent que faire rêver les fans de la culture asiatique et même plus, puisqu'il y en a aussi issus du monde de la musique, de la BD ou encore du cinéma et des séries. Cette année, par exemple, Yoichi Takahashi, auteur de Captain Tsubasa (Olive et Tom) était à l'affiche (qu'il a lui-même dessinée au passage). Auparavant, pour n'en citer que quelques-un, il y a eu Go Nagai (Goldorak ou UFO Robo Grendizer pour les puristes), Shigeru Miyamoto (Sonic), Michel Ancel (Rayman, Beyond Good and Evil, Wild...)...

Même si Monaco n'avait pas interdit officiellement les manifestations, le prince Albert II, lors d'une interview donnée à Nice Matin, avait exprimé qu'il ne serait pas raisonnable de maintenir cette manifestation qui recevait plus de 3 000 personnes dont certaines venant de pays à risques (liste bien plus longue que la notre, en France). Au final, avec un salon vidé de ses intervenants japonais, une recommandation négative de la principauté et un risque sanitaire à ne pas négliger, les organisateurs ont pris la décision d'annuler l'édition 2020 du MAGIC.

Pour autant, Shibuya Productions ne se laisse pas abattre et a déjà annoncé que le prochain MAGIC se fera non plus sur une seule journée, mais sur deux et que cela se passera les 26 et 27 février 2021. À noter, Yoichi Takahashi, Koji Igarashi, Ayami Kojima, Dave Gibbons, Daitaro Nishihara, William Simpson, Reika et Jacky ont déjà confirmé leur présence et ce n'est qu'un début puisque d'autres invités viendront étoffer cette édition 2021 qui est annoncée comme « complètement dingue ». Pour rappel, vous pouvez suivre notre liste des salons incontournables de 2020 (jeu vidéo, cosplay, animation, manga, pop culture, geek...) pour savoir quels sont les salons maintenus ou annulés.