MAJ Pokémon HOME : un Carapuce et un Bulbizarre spéciaux offerts pour Épée et Bouclier, une mise à jour avec plusieurs nouveautés disponible

L'outil idéal pour transférer ses créatures entre différentes expériences, Pokémon HOME, a visiblement prévu d'exister encore quelque temps. L'application disponible sur Switch, iOS et Android, compatible avec Pokémon GO depuis quelques mois, va même être optimisée le mois prochain.



Une mise à jour est prévue pour juin 2021, avec une nouvelle option de classification qu'est le calendrier des captures, et un Pokédex amélioré pour visualiser les spécimens sous plusieurs angles.

Le calendrier des captures permet de classer les Pokémon par date de capture. Ainsi, vous serez amené à revivre certains moments de vos aventures, comme le jour où vous avez capturé votre premier Pokémon, ou celui où vous êtes enfin parvenu à ajouter un puissant Pokémon légendaire à votre équipe. Vous pourrez également ajouter des dates anniversaires, comme votre jour de naissance, ou le jour où vous avez rencontré pour la première fois un Pokémon qui vous est cher. Le Pokédex actualisé introduit la possibilité de visualiser un Pokémon enregistré dans le Pokédex de Pokémon HOME sous différents angles. Vous pourrez donc observer vos partenaires Pokémon sous toutes les coutures. Qui sait, peut-être découvrirez-vous de nouveaux détails qui vous auraient échappé !

Pour marquer le coup, The Pokémon Company offrira à cette occasion 2 créatures spéciales, un Bulbizarre et un Carapuce dotés du gène Gigamax ! Vous allez donc pouvoir les récupérer via la fonction Cadeau Mystère dans la version mobile de Pokémon HOME et directement dans Pokémon Épée et Bouclier, afin de compléter le trio de starters de Kanto, Dracaufeu Gigamax pouvant en effet être appelé facilement après avoir récupéré un Salamèche auprès de Tarak à la fin du jeu. Hâte d'avoir un Tortank Gigamax et un Florizarre Gigamax dans votre équipe ?

Mise à jour : le patch 1.4.0 pour Pokémon HOME est disponible sur iOS et Android, avec les fameuses nouveautés promises.

Les fonctionnalités du Pokédex ont été étendues : vous pouvez désormais observer l'apparence des Pokémon à partir d'angles différents.

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible pour certaines formes de Pokémon.

Le calendrier des captures a été ajouté au menu principal, vous permettant d'afficher vos Pokémon dans l'ordre dans lequel vous les avez attrapés.

De nouveaux avatars sont maintenant disponibles.

L'affichage des annonces a été amélioré.

Divers problèmes ont également été corrigés pour assurer une performance optimale du logiciel.

La distribution de Carapuce et Bulbizarre dotés du gêne Gigamax débute au passage : vous pouvez en récupérer 2 de chaque, un via la fonction Cadeau Mystère de Pokémon Épée et Bouclier, l'autre depuis Pokémon HOME.

