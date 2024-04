Manor Lords, nouveau mètre étalon de l'Early Access ?

Nombreux sont les développeurs à lancer leurs jeux en Early Access avant de sortir la version finale. Les studios prennent en compte les retours des joueurs tout en prenant la température avant le passage en version 1.0, mais chaque jeu a son histoire. Que ce soit Baldur's Gate 3 ignoré par tout le monde avant sa sortie en version finale, ou No Rest for the Wicked qui agace les joueurs à cause de ses soucis techniques, obligeant Moon Studios à se justifier.

Depuis la fin de semaine dernière, c'est Manor Lords qui passionne les joueurs sur PC. Le city builder médiéval s'est déjà vendu à plus d'un million d'exemplaires alors qu'il n'est qu'en Early Access, mais Slavic Magic a visiblement bien peaufiné sa copie avant de la publier, même en accès anticipé. Sur X (ex-Twitter), les développeurs ont répondu à un post d'un internaute avec une photo de profil NFT qui se moquait de « Crash-o Lord », mais Slavic Magic affirme que « 99 % des crashs jusqu'ici sont à cause de vieux pilotes ». Malgré les recommandations du studio, certains joueurs n'ont pas encore les bons drivers et subissent donc des crashs, il faut évidemment penser à les mettre à jour régulièrement, surtout lorsque vous voulez jouer à un titre qui vient de sortir. Slavic Magic avoue que d'autres crashs sont liés au FSR avec de vieilles cartes graphiques, la technologie FidelityFX Super Resolution d'AMD améliore les performances (la fréquence d'images), à condition d'avoir un GPU récent. Le studio conseille de désactiver le FSR dans les options ou via le fichier .ini en attendant un correctif.

Quoi qu'il en soit, ces soucis sont mineurs et Manor Lords semble être un exemple parfait de jeu lancé en bon état en Early Access, de quoi ravir les joueurs et rassurer ceux qui craignaient de devoir galérer avec une version cassée. Le titre a déjà des évaluations « très positives » sur Steam, vous pouvez acheter Manor Lords contre 29,99 € (- 25 %) sur Gamesplanet ou GOG.com.