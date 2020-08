Marvel's Avengers : un spectaculaire spot TV CGI opposant les Vengeurs à l'AIM partagé, attention à la casse !

Pour nous faire patienter d'ici la semaine prochaine et la sortie de Marvel's Avengers sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, Square Enix ne manque pas de ressources. En effet, outre la diffusion de la bande-annonce de lancement du projet, nous avons rendez-vous pour une troisième War Table qui dévoilera le contenu post-lancement de ce jeu service, et c'est dans la même journée que les serveurs ouvriront pour les joueurs bénéficiant d'un accès anticipé. Histoire de nous exciter encore plus, c'est désormais un spot TV utilisant principalement des images de synthèse qui a été mis en ligne.

Visuellement impressionnant, nous y retrouvons les Avengers au complet, à savoir Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow, Thor et la jeune Ms Marvel, Kamala Khan, faisant face aux robots meurtriers et lourdement armés de l'AIM, et ce en plein New York. L'imposant MODOK vient même menacer le groupe de héros à la toute fin, bien décidé à en découdre. Pour les curieux, sachez que cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Jordan Vogt-Roberts, Industrial Light & Magic et Skywalker Sound.

Vous pouvez encore précommander Marvel's Avengers à 54,99 € sur Amazon pour le recevoir d'ici sa sortie du 4 septembre, même s'il vous faudra nécessaire télécharger pas mal de données avant de pouvoir partir casser du méchant.

Lire aussi : Marvel's Avengers : un gros patch day one de 18 Go prévu, voici ce qu'il contient