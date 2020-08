Marvel's Avengers : les super-héros se rassemblent dans la bande-annonce de lancement

La bêta de Marvel's Avengers a pris fin ce matin après plusieurs phases dont un week-end public, permettant aux joueurs intéressés de se faire la main aux commandes des différents héros lors de l'intro A-Day, puis de s'amuser avec Iron Man, Black Widow, Hulk et Ms Marvel. Prochaine étape pour le jeu de Crystal Dynamics et Eidos Montréal, sa sortie qui surviendra la semaine prochaine, oui déjà. Square Enix n'a donc pas perdu de temps et diffuse d'ores et déjà la bande-annonce de lancement du projet.

Bon, pas de quoi sauter au plafond, les plans montrés n'ont rien d'inédit, mettant toujours en scène les divers membres des Avengers face à l'AIM et le cerveau à l'œuvre derrière son armée de robots, le vilain MODOK. L'organisation a d'ailleurs récemment fait l'objet d'une vidéo dédiée, présentant le personnage de Monica Rappaccini aperçu dans la bêta.

Marvel's Avengers est donc attendu le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, avant de paraître par la suite sur PS5 et Xbox Series X. Vous pouvez vous procurer les différentes éditions du jeu sur Amazon à partir de 54,99 €.



