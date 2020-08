Marvel's Avengers : une liste de « personnages jouables » dataminée, vers 15 super-héros en DLC ?

De base, Marvel's Avengers comprendra 6 personnages jouables en la personne de Ms. Marvel, Captain America, Thor, Iron Man, Hulk et la Veuve Noire. Cependant, du contenu post-lancement est prévu avec officiellement Hawkeye et 3 autres super-héros additionnels, tandis que Spider-Man arrivera lui en sus sur PlayStation début 2021. Et si, au final, Crystal Dynamics en prévoyait bien plus ?



Alors que la bêta bat son plein, des dataminers ont découvert une longue liste de lignes de code formées de la locution UnlockPlayableCharacter suivie du nom de 15 personnages bien connu des amateurs de Marvel.

Ant-Man

Black Panther

Captain Marvel

Doctor Strange

Falcon

Hulkbuster

Kate Bishop

Mar-Vell

Mockingbird

Quake

Scarlet Witch

She-Hulk

Vision

War Machine

Wasp

Dans le même temps, 6plus4equals52 a lui identifié d'autres lignes faisant référence à de l'échange de monnaie numérique contre des personnages que sont Captain Marvel, She-Hulk, Kate Bishop et War Machine, déjà présents dans la liste précédente. Faut-il comprendre que, à terme, tous ces combattants seront jouables, et donc que Marvel's Avengers a des mois voire des années de contenu devant lui ? Ou s'agit-il de simples références à des essais des développeurs ou des projets de personnages abandonnés ? Des joueurs imaginent que certains super-héros au gameplay proche, comme She-Hulk avec Hulk, Ant-Man et La Guêpe ou War Machine avec Iron Man, pourraient être proposés en tant que « variantes », et ne pas vraiment rentrer dans le compte des personnages additionnels. Il faudra certainement attendre que Square Enix précise le calendrier post-lancement avant de se faire une idée sur cette fuite.

La date de sortie de Marvel's Avengers est prévue pour le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, en édition classique, Deluxe ou Earth Mightiest, et plus tard en 2020 sur PS5 et Xbox Series X.