Marvel's Avengers : 20 costumes alternatifs en images, du gameplay inédit pour les 6 super-héros

Marvel's Avengers sera plus qu'un simple jeu d'action narratif. Il nous proposera un tas de missions annexes et objectifs multijoueurs grâce auxquels nous pourrons améliorer nos super-héros, et même personnaliser leurs attirails pour changer leur apparence et leurs points de statistiques.

Plusieurs costumes pourront ainsi être débloqués pour changer le look de nos personnages, et une vingtaine d'entre eux ont été montrés par IGN dans le cadre de son IGN First. Si vous voulez voir Thor, Hulk, Kamala Khan, Iron Man et la Veuve Noir en mode défilé, ça se passe en page suivante. Sinon, le site d'information a eu droit à d'autres exclusivités, comme des interviews avec les développeurs sur la collaboration entre Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Marvel Games, ou encore du gameplay exclusif avec les six personnages jouables.

De quoi bien se préparer avant le second stream War Table prévu pour ce 29 juillet à 19h00. La date de sortie de Marvel's Avengers est prévue pour le 4 septembre prochain, en édition classique, Deluxe ou Earth Mightiest.

