Marvel's Midnight Suns : une poursuite enflammée avec Ghost Rider dans la préquelle animée Hell On Wheels

Depuis le 31 octobre dernier, Firaxis et 2K Games nous content en vidéos les évènements ayant mené à Marvel's Midnight Suns, avec une série animée faisant office de préquelle. Sur les cinq promises, nous avons déjà pu découvrir The Salem Sisters pour une plongée à l'époque de Lilith et A New Sun Must Rise avec le début du recrutement de l'équipe centré sur Magik et la Sorcière Rouge. La température monte encore d'un cran cette semaine avec Hell On Wheels, puisque c'est Ghost Rider qui est à l'honneur.

Nous retrouvons donc Robbie Reyes au volant sous son apparence humaine, se faisant aborder à un feu rouge, car l'apparence de sa voiture est la même que celle des rumeurs du quartier sur un bolide enflammé... Sans même être certain qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, l'un des types balance alors un cocktail Molotov. Évidemment, cela n'a aucun effet si ce n'est que notre protagoniste prend alors son apparence de Ghost Rider et se lance dans une course poursuite endiablée ! Même une roquette ne saurait stopper Hell Ride et cela se termine évidemment mal pour la bande de malfrats. La vidéo raccroche ensuite les wagons avec le jeu en faisant apparaître Sarah par un portail directement dans son garage, qui l'avait déjà invité à se joindre à la bande, sauf qu'il avait décliné l'offre. Pour le convaincre, elle est accompagnée de Magik en costume, mais quelques paroles bien banales semblent être suffisantes, même si nous ne voyons pas sa réponse.

Marvel's Midnight Suns sortira pour rappel le 2 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avant de débarquer sur PS4, Xbox One et Switch par la suite. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 54,99 € sur Amazon.

