Mass Effect Édition Légendaire : la trilogie prend date et dévoile pleinement ses nouveautés

Longtemps restée en rumeur, la trilogie remastérisée Mass Effect a été officialisée en fin d'année dernière à l'occasion du N7 Day, en plus d'un nouvel épisode qui s'est rapidement montré durant les Game Awards pour nous hyper. Pour autant, Mass Effect: Legendary Edition ne possédait pas encore de date de sortie, jusqu'à présent. Alors, non, ce n'est pas celle supposément en fuite, il faudra patienter encore quelques mois avant de retrouver le Commandant Shepard.

Mass Effect Édition Légendaire sortira le 14 mai sur PS4, Xbox One et PC (Origin et Steam), avec une compatibilité sur les consoles de nouvelle génération, les PS5 et Xbox Series X | S. Ainsi, nous pourrons profiter de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 en 4K UHD avec une compatibilité HDR décrite comme avancée. L'ensemble des contenus additionnels solos parus seront inclus (le multijoueur n'étant pas présent de toute manière), la liste étant disponible ci-dessous.

Bring Down the Sky

Genesis

Zaeed – The Price of Revenge

Kasumi – Stolen Memory

Lair of the Shadow Broker

Firewalker Pack

Overlord

Normandy Crash Site

Arrival

Genesis 2

From Ashes

Mass Effect 3: Extended Cut

Leviathan

Omega

Citadel

Equalizer Pack

Aegis Pack

Firepower Pack

Cerberus Weapons and Armor

Arc Projector

Mass Effect 2 Alternate Appearance Pack 1

Mass Effect 2 Alternate Appearance Pack 2

Mass Effect 3 Alternate Appearance Pack 1

Firefight Pack

Groundside Resistance Pack

Recon Operations Pack

Collector’s Weapon and Armor

Terminus Weapon and Armor

M-21 Incisor

Blood Dragon Armor

Inferno Armor

Recon Hood

Sentry Interface

Umbra Visor

N7 Warfare Gear

AT-12 Raider

Chakram Launcher

M-55 Argus

M-90 Indra

Reckoner Knight Armor

N7 Collector’s Edition Pack

Mais ce n'est pas tout ! De nombreuses améliorations et optimisations ont été effectuées au niveau des modèles de personnages, textures améliorées, shadders et effets spéciaux, de même pour l'ombrage dynamique, les systèmes volumétriques et la profondeur de champ, pour toujours plus d'immersion. Les cinématiques précalculées ont aussi été revues. Les joueurs sur PC pourront se faire plaisir avec un framerate élevé et le support des écrans larges en 21:9, tandis que sur console, il sera possible de choisir entre favoriser la qualité ou le taux d'images par secondes.

Et puisque les trois jeux ne sont pas sortis au même moment à l'origine, l'interface de personnalisation a été unifiée, avec des modèles de cheveux, maquillages et teinte de peau enrichis. Il est également possible d'incarner Femshep (l'avatar féminin de Shepard) à travers l'intégralité de la trilogie ! Enfin, le premier épisode a reçu un soin particulier en termes d'ergonomie. Un système de visée, des commandes d'escouade, divers paramètres de caméra et des fonctions de pilotage du Mako ont ainsi été implémentés, tandis que les lieux comme Eden Prime, Ilos et Féros ont eu droit à un beau lifting. Vous pouvez constater la différence avec les visuels ci-dessous :

Mac Walters, directeur du projet Mass Effect Édition Légendaire et scénariste en chef de la trilogie originale pour BioWare a déclaré la chose suivante pour l'occasion :

Revisiter les histoires, les personnages et les moments-clés de la trilogie Mass Effect est un projet qui s'est avéré en tout point captivant. Nous nous sommes efforcés d'optimiser l'expérience de jeu pour les plateformes modernes tout en restant fidèles à l'esprit des titres d'origine. Remastériser non pas un mais les trois épisodes de la saga mythique, comportant plus d'une centaine d'heures de jeu, est une entreprise colossale que nous voulions mener à bien pour tous les fans de la saga, mais aussi pour une nouvelle génération de joueurs qui vont enfin pouvoir plonger au cœur de l'aventure légendaire du commandant Shepard.

La bande-annonce partagée pour l'occasion a tout pour convaincre, et nous devrions avoir bien plus de détails dans les jours à venir, car Mass Effect Édition Légendaire est en Une de GameInformer avec pas moins de trois couvertures différentes. Enfin, vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 69,99 €.