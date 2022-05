Max Payne 3 fêtera ses 10 ans avec la bande originale en vinyle et en streaming

Désormais connu pour Quantum Break et Control, Remedy fait actuellement parler de lui avec Alan Wake, mais le studio s'est taillé une réputation grâce aux deux premiers Max Payne et à leur fameux bullet time. Mais le troisième volet a été développé par Rockstar, et il fête cette année son 10e anniversaire.

Bon, le jeu est depuis un peu oublié, les serveurs en ligne ont même fermé sur PS3 et Xbox 360, mais Rockstar veut marquer le coup et mettra en avant non pas le jeu, mais sa bande originale. Les fans pourront retrouver « bientôt » The Official Soundtrack (Anniversary Edition) de Max Payne 3, avec de nouvelles versions des musiques du jeu et des titres composés par Health, dont le morceau Tears qui a propulsé le groupe de Noise Rock angelin sur le devant de la scène.

Cette bande originale arrivera donc à une date encore inconnue sur les plateformes de streaming, mais également en vinyle dans une édition limitée. Rockstar donnera prochainement des nouvelles plus précises de tout cela, le studio en profite pour rappeler que le titre est encore disponible sur PC via son Rockstar Games Launcher et sur Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez retrouver Max Payne 3 à 19,99 € sur Gamesplanet.

