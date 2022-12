Medion Erazer : des PC gaming équipés de RTX 4080 et 4090 disponibles à la Fnac

Medion Erazer avait disparu des enseignes françaises depuis quelques années, mais elle a fait son grand retour à la Paris Games Week 2022 et lance désormais de nouveaux ordinateurs pour gamers, en partenariat avec le distributeur Fnac. Nous avons ici du haut de gamme, avec les dernières GeForce RTX Série 4000 de NVIDIA et des processeurs Intel de 13e génération.

Medion Erazer met notamment en avant l'Enforcer X10, équipé d'une carte graphique RTX 4090, d'un processeur Intel Core i9-13900K (3,0 GHz), de 16 Go de RAM DDR5 Kingston Fury Beast RGB et de Windows 11. Un monstre de puissance vendu 6 499,99 € tout de même. Nous avons également le Hunter X30, avec sa RTX 4080 et son i7-13700K (3,4 GHz), sans oublier ses 32 Go de mémoire vive et son disque dur SSD de 2 To. Une autre belle bête, mais qui n'arrivera pas sur le marché avant la mi-décembre, à un prix encore inconnu.

Medion Erazer en profite pour rappeler que les RTX 4080 et 4090 de NVIDIA permettre de profiter du ray tracing et du DLSS 3, qui s'invite dans plus en plus de jeux pour améliorer les performances tout en conservant une haute résolution. Vous pouvez retrouver d'autres produits du constructeur sur sa boutique à la Fnac.