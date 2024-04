Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 12) : une Princesse, un Ronin et des dragons

Après un lundi de Pâques, la semaine commence seulement aujourd'hui pour le S.E.L.L., qui dévoile comme d'habitude le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Plusieurs nouveautés s'invitent à la fête et occupent les plus hautes marches du podium.

L'exclusivité Switch Princess Peach: Showtime! se hisse en tête des ventes, suivi par Rise of the Ronin et Dragon's Dogma 2. Le remake du survival-horror culte, Alone in the Dark, arrive quant à lui en quatrième position, tandis qu'EA Sports FC 24 occupe la cinquième et dernière place du Top 5 de la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 18 au 23 mars 2024 :