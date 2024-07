Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 25) : une énorme édition collector en tête des ventes !

Nous sommes lundi, le S.E.L.L. est évidemment au rendez-vous pour partager le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, en version physique uniquement. Un classement dominé par la sortie d'une grosse extension d'un jeu déjà culte, mais c'est son édition collector qui arrive première.

Eh oui, la Collector's Edition d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree est en tête des ventes cette semaine, suivi par Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition, sur PS5 dans les deux cas. Mario Kart 8 Deluxe arrive à se hisser sur la troisième marche du podium, puis nous retrouvons Paper Mario : La Porte Millénaire et Super Mario Bros. Wonder en quatrième et cinquième positions.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France