Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 26) : un héros trouillard en haut du podium

Pour bien commencer la semaine, le S.E.L.L. dévoile comme à son habitude le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Pour ne pas changer, c'est une exclusivité Nintendo Switch qui se hisse à la première place dès sa sortie, qu'importe s'il s'agit d'un remaster.

Luigi's Mansion 2 HD est en tête des ventes, accompagné de Mario Kart 8 Deluxe et Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition sur le podium. Dans le reste du Top 5 de la semaine, nous retrouvons Super Mario Bros. Wonder en quatrième position, puis EA Sports FC 24 en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 24 au 28 juin 2024 :